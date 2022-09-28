Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

28.09.2022 12:23
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Z.G. (32) yönetimindeki 16 NTY 35 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Sebze Hali Kavşağı'nda C.E'nin (62) kullandığı 58 ABV 469 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan C.E. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücüler ile Z.G'nin aracında bulunan K.A. (8) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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