Sivas'ta iki tır çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta iki tır çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı - Son Dakika

Sivas'ta iki tır çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı

24 dakika önce

Sivas'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki tır çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı, System.String[]

Sivas'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hayati Aksoy yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 58 AU 666 plakalı tır ile Veli Uyanık'ın kullandığı 42 EGT 51 plakalı tır Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerden Aksoy yaralandı. Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında yola saçılan meyve ve sebzeler kara yolları ekiplerince temizlendi.

Temizleme çalışması sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri, Hanlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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