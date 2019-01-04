Son Dakika Haberleri: Sivas'ta İkinci Üniversitenin Kurulacağı Yer Belirlendi

Sivas'ta İkinci Üniversitenin Kurulacağı Yer Belirlendi

42 dakika önce

SİVAS'ta kurulacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeri belirlendi.

Sivas'ta İkinci Üniversitenin Kurulacağı Yer Belirlendi, System.String[]
SİVAS'ta kurulacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeri belirlendi. Kentin ikinci üniversitesi olacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kurt Deresi Mevkii'ndeki 400 dönüm arazi üzerine inşa edilecek.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yerleşim yerinin belirlenmesi için Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile ilgili kurum müdürleri ve mimarlar katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas'a ikinci bir üniversite kazandırma doğrultusunda hedefe adım adım yaklaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yasası çıktı. Yerinin belirlenmesi gerekiyordu. Kurt Deresi Mevkii'ndeki yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda, en makul olan 400 dönümlük alan için çalıştık. Arkadaşlarımız yeri tespit ettiler. Sayın Valimiz liderliğinde, hocalarımızla birlikte bir çalışmayı yapıyoruz. Üniversitemizin rektörü de atandı. Kütüphanesiyle, spor salonlarıyla, kültür merkeziyle birlikte inşallah Sivas'a bir değer katacak. Mevki olarak Sivas'ı kuş bakışı görebilecek bir yerde. Sivas üniversiteyi görecek, üniversite de Sivas'ı görecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

İsmet Yılmaz, Milletvekili, Teknoloji Üniversitesi, Sivas, Güncel
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