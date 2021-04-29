İkna ekibi vatandaşları aşıya teşvik etti - Son Dakika

Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aşı olmayanlara, oluşturdukları ikna ekipleri sayesinde evlerinde aşı yaptıklarını bildirdi.

Moğulkoç, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde düzenlediği Kovid-19 değerlendirme toplantısında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Kentte vakaların arttığı dönemlerde yoğun bakım ünitelerinde de artış olduğunu belirten Moğulkoç, "Ancak hamdolsun altından kalkamayacağımız bir durum olmadı. Şu anda 3. dalga olarak değerlendirilen bu süreçte de belli kriterlere göre gidiyoruz. Daha önce Numune Hastanesinde Kovid-19 hastalarımız için 60 yoğun bakım yatağı ayırmıştık, şu anda bu sayı 36. ilimizdeki tek özel hastanede de daha önce 19 yoğun bakım yatağımız vardı, şimdi 13 yatakla hizmet veriyor. Üniversite hastanemize ise şartlarından dolayı daha önce Kovid-19'lu yoğun bakım hastası yatırmamıştık, şu anda da buna devam ediyoruz." diye konuştu.

Kentte 500'ün üzerinde hasta Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bugün itibarıyla yoğun bakım ünitelerinde 45 hastanın tedavi gördüğüne, bunlardan 5'inin entübe edildiğine dikkati çeken Moğulkoç şimdiye kadar kentte 500'ün üzerinde hastayı kaybettiklerini söyledi.

Moğulkoç, bugüne kadar Sivas'ta toplam 285 bin test yapıldığını, 65 bin pozitif vaka tespit edildiğini, bunlardan 61 bininin şifa bulduğunu açıklayarak, "Şu anda yatan 240 hastamız var. Kovid-19 tedavisi için ilçelerimizde 183, merkezde Numune Hastanesinde 276, özel hastanemizde ise 36 yatak ayırdık. Bu süreçte şu anda ihtiyacımızı gideriyoruz. Hasta azalması olursa daha da rahatlayacağız." dedi.

"65 yaş üstü birçok vatandaşın aşı olması yoğun bakıma yatış ve hasta takibini azalttı"

Salgınla mücadelede vatandaşların Bakanlığın açıkladığı kurallara titizlikle uymasını istediklerini hatırlatan Moğulkoç, kentte son dönemde yoğun bakımda yatan ve vefat eden hastaların yaş ortalamasının düştüğüne dikkati çekti.

Moğulkoç aşılamanın önemine de değinerek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Sivas'a 193 bin Sinovac, 10 bin 500 de BioNTech aşısı geldi. Biz 180 bin vatandaşımızın aşısını yaptık. İkameti diğer illerde olup da Sivas nüfusuna kayıtlı olanlarla birlikte toplamda 203 bin vatandaşımızı aşılamış olduk. Aşı sırası geldiği halde aşısını olmayan vatandaşlarımız ikna etmek için de 4 ekip görevlendirdik. Ocakta 13, şubatta 93, martta 285, nisanda ise aşı yaptırmayı kabul etmemiş 50 vatandaşımız ikna edilerek aşıları evlerinde yapıldı. Özellikle 65 yaş üstü birçok vatandaşın aşı olması yoğun bakıma yatış ve hasta takibini azalttı. Bu bizim için sevindirici gelişme."

Moğulkoç son dönemde kentteki pozitif vakaların çoğunlukla İngiliz varyantlı olduğunu da sözlerine ekledi.