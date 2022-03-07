Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı

07.03.2022 15:05
Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı

Sivas İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

Sivas İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığındaki toplantının birinci birleşimi şubat ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla gerçekleştirildi.

Akkaş, toplantının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin geleceğine katkı sağlamak için önemli kararlar almaya devam edeceklerini belirten Akkaş, "Meclisimiz dün olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde başta ilimiz merkez olmak üzere kırsalda yatırımların hayata geçmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ise toplantılarda alınacak kararların şehir için hayırlar getirmesini diledi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Algın, yaklaşan yaz sezonunda yoğun çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Toplantıda, 2021 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşüldü.

YORUMLAR
500
Sivas Belediye Başkanı Bilgin ve STSO Başkanı Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Sivas Belediye Başkanı Bilgin ve STSO Başkanı Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Meclis Başkanı, Sivas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement