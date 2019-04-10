Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu, yılın ikinci toplantısını yaptı.

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu, yılın ikinci toplantısını yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki toplantı Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Ayhan, bir kurumun bir projeyi tek başına yürütemeyeceğine dikkati çekerek, "Kamu yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında kamu, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği çok önemli. Koordinasyon ve yardımlaşmanın arttırılmasında ve kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında hepimizin sorumluluk bilinci içinde görev yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Bu tür toplantıların aslında bir iç muhasebe olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:



"Bizler de bugün yatırımlarda ne noktadayız, sıkıntılarımız var mı, herhangi bir koordinasyon eksikliğimiz, tıkanan aşamamız var mı? Şeffaf bir şekilde konuşacağız. Aynı dil, aynı duygu ve aynı heyecanla çalışacağız. Yapılan her yatırımın izdüşümü, üretim, istihdam ve kamu yararı olmalı. Bu bilinçle aramızda üst düzey koordinasyon kuralım, tıkanan aşamalarda her şekilde omuz vermeye hazırım. Gayret, özveri ve takiple Sivas için çok şey başarabiliriz."



Toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Meftuni Yekeler, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, kaymakamlar ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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