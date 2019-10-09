Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 4. Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan'ın koordinesinde, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün çalışmalarıyla yılda dört defa yapılan toplantıların sonuncusunda, Sivas'ta yürütülen yatırımlar, planlanan yatırım projeleri ve önemli sosyo-ekonomik gelişmeler ile ilgili koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ayhan, kurum müdürlerinin sahada olmasını isteyerek, "Denetimleri arttırın. Yaklaşan kış mevsimi öncesi gerekli tüm çalışmaları tamamlamalıyız. Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. 2019 yılı yatırımlarını gözden geçirdikten sonra, 2020 yılı ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın turizm anlamında hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını aktaran Ayhan, herkesten bu konuda destek beklediğini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, kaymakamlar, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.