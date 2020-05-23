Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti - Son Dakika

Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti SİVAS'ta, il protokolü Arefe gününde asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Arefe günü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde program düzenlendi. Programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve polisler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil ırakıldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Garnizon Şehitliği'ne geçti. Burada da dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.