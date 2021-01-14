Sivas'ta, il protokolünün 'kar' sevinci - Son Dakika

Sivas'ta, il protokolünün 'kar' sevinci

Sivas\'ta, il protokolünün \'kar\' sevinci
Son Güncelleme: 14.01.2021 00:46

SİVAS'ta uzun zamandan beri hasretle beklenen kar yağışı il protokolünü de sevindirdi.

SİVAS'ta uzun zamandan beri hasretle beklenen kar yağışı il protokolünü de sevindirdi. Yağış nedeniyle kısa sürede beyaz örtü ile kaplanarak kartpostallık görüntülerin oluştuğu kent meydanına gelen Vali Salih Ayhan, AK Parti Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gezinti yapıp kar temizledi.

Dün 18 derece ile 91 yıllık ocak ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Sivas'ta özlenen kar yağışının akşam saatlerinde başlaması sevinçle karşılandı. Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar evlerinin bulunduğu yerlerde sokağa çıkarak kar keyfi yaşadı. Belediye ekipleri de kent meydanında temizlik çalışması başlattı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla Vali Salih Ayhan, AK Parti Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de tarihi kent meydanına gelerek kar altında gezinti yaptı ve fotoğraf çektirdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin bir ara kürekleri alarak işçilerin kar temizleme çalışmalarına yardım etti. Protokol, bir süre kar yağışı altında İnönü Bulvarı üzerinde tur attı.

'HASRETLE, ÖZLEMLE BEKLEDİM'Yağışla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Herhalde Türkiye'de 83 milyon vatandaşımızın hele hele de Sivas'ta yaşayanların bir karı bu kadar Özlem'le hasretle beklediği bir yıla biz de şahit olmamıştık. Ben de karı heyecanla hasretle Özlem'le bekledim. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Elbette karın bir zahmetli tarafı vardır. Elbet ulaşımda aksaklıklar oluyor ama her zaman kar rahmettir, güzelliktir, berekettir, samimiyettir ve masumiyettir. Dolayısıyla bu kar da ulaşımda biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama bütün ekiplerimiz teyakkuzda. Çok özledik, çok bekledik çok dua ettik. Rabbim Sivas'a yakışan bu güzel karı nasip eyledi" dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZIN TEMENNİSU TUTTU'Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise "Uzun zamandır pandemi nedeni ile Sivas'a gelemiyordum. Bugün AK Parti'nin kongresi için buradayım. AK Parti'nin kongresi mi bu akı getirdi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Artık kar bekliyoruz. Karla Ankara'ya dönün' temennisi mi tuttu. Her taraf beyaz gelinliği giyerken biz de seyrediyoruz" diye konuştu. 'CİDDİ MANADA KURAKLIK SORUNU VARDI'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 'Öncelikle Rabbimize şükür ediyoruz. Günahlarımıza, hatalarımıza rağmen bizi rahmetiyle buluşturduğu için. Her gün sabah ilk işim barajın durumu ne onu sormak oluyordu. Ciddi manada en üst seviyede bunu Cumhurbaşkanımız da dillendirdi. Belli bir noktada, eğer yağış almazsa özellikle bizim bölgemizin, İç Anadolu'nun ve Sivas'ı da kapsayacak alanın ciddi bir manada kuraklık ve içme suyu sorunu yaşayacak bir noktadaydık. Farklı projeleri devreye sokmak için çalışıyorduk ama Rabbimize şükrediyoruz. Bizi böyle rahmeti ile buluşturduğu için" ifadelerini kullandı.


- Sivas
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta, il protokolünün 'kar' sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta, il protokolünün 'kar' sevinci - Son Dakika
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