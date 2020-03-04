Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor

Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu 9. Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Sivas'ta İl Spor Güvenlik Kurulu 9. Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.


Toplantıda, 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor- Galatasaray karşılaşması öncesi alınacak tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesince yapılan sunumla gözden geçirildi.


Toplantı sonrası açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, Belediyemiz ve Demir Grup Sivasspor kulübü olarak aldığımız kararla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib'de kahramanca görev yapan Mehmetçiğimize desteğimizi göstermek amacıyla stadyumumuzu Türk bayrakları ile donatacağız. Sivas, her zaman olduğu gibi misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacaktır. Duygularımızı ve düşüncelerimizi muhafaza ederek birlik-beraberlik mesajları vereceğiz. Karşılaşmanın dostane bir şekilde yapılmasını arzu ediyoruz. Yiğidoların 4 Eylül Stadyumu'nu dolduracağına inanıyorum."

Salih Ayhan, 8 Mart, İdlib, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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