Sivas'ta ilaçlama çalışmalarına devam - Son Dakika

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilde yapılan larva ve sinek oluşumu engellemek için ilaçlama çalışmaları devam ediyor.



Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sivas merkez ve mahallelere yönelik başlattığı larva ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla haşere ve sineklerin larvalama noktalarına ilaçlama çalışması başlatıldı. Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ekipler sivrisinek ve karasineklere karşı da mahallelerdeki çöp konteynerlerini ilaçlayarak sineklerin üremesini engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında il merkezinde başta çöp merkezleri ve konteynerleri olmak üzere ULV ve mist blower ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldı. 3 adet ilaçlama aracı ve 9 personelle 7/24 esasına göre ilaçlama çalışması yapan ekipler 66 mahallede tüm çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe, yol kenarı vb yerlerdeki ağaç ve yeşil alanlar bitki zararlılarına karşı vatandaşların rahatça kullanabilmeleri için ilaçlanıyor. Aynı zamanda ULV ve mist blower ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık ve kanallarda ilaçlandı.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilkbahar ve yaz döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına başladıklarını belirterek "Periyodik program çerçevesinde 66 mahallemizde hem hijyen ve temizliği sağlamak hem de koronovirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hemşerilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla larva ilaçlamalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi. - SİVAS