İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

27.06.2022 16:35

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 150 hacı adayı Sivas'tan dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 150 hacı adayı Sivas'tan dualarla yolcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hacı adayları için Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşları kutsal topraklara uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah ibadetinizi kabul etsin. Hac ibadeti, gerek dinimizde gerekse kültürümüzde çok önemli bir ibadettir. İslam'ın şartlarından olan bu ibadet ile kutsal yerleri göreceksiniz. Orada ibadet etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Orada dua ederken ülkemize, milletimize ve bizlere de dua etmeyi unutmayın. İnşallah sağ salim hac ibadetinizi yaparak ailelerinize kavuşursunuz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Kovid-19 salgınının hac ibadetini de etkilediğini belirterek, "Dünyanın normale dönmesiyle bu ibadeti yapmak isteyen hemşehrilerimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Rabbim sağlıklı şekilde gidip gelmeyi nasip eylesin. Bütün hacı adaylarımızdan dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan da kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik ederek, ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Yapılan duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, otobüslerle gittikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket etti.

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Kaynak: AA

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