Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu

03.05.2021 14:58

Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu Sivas'ta 6 çiftçiye kenevir desteği verilerek, kenevir ekimine resmen başlandıSİVAS – Kenevir ekilebilecek iller arasına alınan Sivas'ta 6 üretici ile protokol imzalanarak ilk kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu

Sivas'ta 6 çiftçiye kenevir desteği verilerek, kenevir ekimine resmen başlandı

SİVAS – Kenevir ekilebilecek iller arasına alınan Sivas'ta 6 üretici ile protokol imzalanarak ilk kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

Sivas'ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınması ile kenevir üretimi ve işlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sivas Valiliği'nde atı üretici ile Sözleşmeli Kenevir Üretimi protokolü imzalandı. İmza törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve il protokolü katıldı. 6 çiftçiye tohum desteği verilerek 170 dekar alana ekimi gerçekleştirilecek olan kenevir ekiminin protokol imzaları atıldı. Ardından Sivas'ta ki ilk kenevir tohumları toprakla buluşturuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan kenevir ekimin yapıldığı alanda açıklamalarda bulunarak, "Sivas tarım potansiyeli çok yüksek bir il. Temel hedefimiz hem tarımsal verimliliği arttırmak hem de ürün çeşitliliğini daha da genişletmek. Sivas bugün tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Özel önemi olan katma değeri yüksek olan birçok sektörde ana ham madde olarak kullanılan kenevir üretimi içinde bugün sahada bir ekim gerçekleştiriyoruz. Sivas halkı bunu çok istedi ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve bakanlık genelgesiyle Sivas'ımızda kenevir ekilebilir iller içerisinde 20. İl oldu. Şuan 6 çiftçimize tohum da desteği vererek 170 dekarın ekimini gerçekleştiriyoruz. Seneye hedef bin dekar, hedefimizi koyduk bin dekar ekeceğiz" şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokol imza töreninde konuşarak, "Kenevir ekimi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında bir il başkanları toplantısında söylediği sözle Sivas'ın gündemine gelmişti. O süreçte seçim dönemi olması nedeniyle de Sivas neden kenevir ekimi alanında değil diye yoğun bir kampanya başlatıldı. Cumhurbaşkanımız 8 Şubat'ta Sivas'a geldiğinde Sivas'ı da 20. İl olarak kenevir ekilecek iller arasına dahil edildi" dedi.

Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu
Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu
Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu
Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Kenevir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı         
16:36
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta ilk kenevir tohumları toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement