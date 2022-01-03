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Sivas'ta ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapıldı

03.01.2022 16:42
Sivas'ta ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapıldı

Sivas'ta ilk kez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde akciğer kanseri nedeniyle kapalı yöntemle (videotorakoskopik cerrahi) ameliyat yapıldı.

Sivas'ta ilk kez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde akciğer kanseri nedeniyle kapalı yöntemle (videotorakoskopik cerrahi) ameliyat yapıldı.

SCÜ Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Karadayı, yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanseri bir hastanın sol akciğer üst lobundaki kanserli lobun kapalı yöntemle alınarak lenf nodlarının temizlendiğini belirtti.

Bu yöntemle yapılan ameliyat sonrası oluşan ağrıların açık ameliyata göre daha az olduğunu aktaran Karadayı, "Ayrıca kozmetik olarak 20-25 santimetrelik kesi yerine 4-5 santimetrelik küçük bir kesi izi olmaktadır. Hasta hastaneden daha erken taburcu olabilmekte ve sosyal hayatına daha erken dönebilmektedir. Ayrıca Sivas'ta özellikle Yıldızeli çevresinde beyaz toprak nedeniyle daha sık görülen bir hastalık olan 'akciğer zarı kanseri' tanısı konulan bir başka hastanın akciğer zarının çıkarılması ile ilk kez sıcak kemoterapi işlemi uygulandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Karadayı ile ameliyatları başarıyla geçen hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Akciğer Kanseri, Tıp Fakültesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta ilk kez kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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