Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi - Son Dakika

Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi

17.12.2020 14:44

Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi Türkiye'de sayılı hastanelerde Sivas'ta ise ilk kez Üniversite Hastanesinde yapılan kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatının başarısı, hastalara yemek ikram edilerek gözlemlendi Türkiye'de sayılı hastanelerde Sivas'ta ise ilk...

Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi

Türkiye'de sayılı hastanelerde Sivas'ta ise ilk kez Üniversite Hastanesinde yapılan kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatının başarısı, hastalara yemek ikram edilerek gözlemlendi

SİVAS - Türkiye'de sayılı hastanelerde Sivas'ta ise ilk kez Üniversite Hastanesinde yapılan kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatının başarısı, hastalara yemek ikram edilerek gözlemlendi.

Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın bir üst ihtisas alanı olan Cerrahi Onkoloji Kliniği, başarılı ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi. Kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı olan hastalara ameliyatı yapan Prof. Dr. Kürşat Karadayı yemek ikram ederek ameliyatın başarılı olduğunu hastalarla birlikte gözlemledi. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Karadayı, yapılan kapalı ameliyatlar ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karadayı yaptığı açıklamada "Yemek borusu kanserlerinde hastanın şikayeti genellikle yutma güçlüğüdür. İlerleyen dönemlerde hastalar katı gıdaların alımında takılma hissi, yemek yiyememe problemi yaşarlar daha sonra sıvı gıdaları dahi kullanamaz hale gelebilirler. Bu şikayetlere kanama, halsizlik, kilo kaybı da eşlik edebilir. Hastaların tanısında en önemli tetkik endoskopidir. Hem tümörün görülmesi hem biyopsi alınması hem de lokal evreleme endoskopik yöntemle yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ilk kez yapıldı

Dr. Kürşat Karadayı, Sivas'ta bu ameliyatın ilk kez kendileri tarafından yapıldığını belirterek, "Tanı konulduktan ve evreleme işlemi yapıldıktan sonra tümörün yerleşim yerine, patolojik tanısına ve evresine göre hastaya kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi planları yapılmalıdır. Hastanemizde bu planlama cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılmaktadır. Cerrahi işlem, tümörün yerleşim yerine göre yemek borusunun bir kısmının ya da tamamının lenf bezleri ile birlikte çıkarılması şeklinde yapılır. Bu girişimde hem karın hem göğüs kafesi hem de boyun bölgesinin açılması gerekir. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak cerrahide de kapalı yöntemle bu ameliyatlar yapılabilir hale gelmiştir. Kapalı yöntemde hem göğüs kafesi hem de karın bölgesi açılmadan yarım ve 1 santimetrelik deliklerden sokulan kamera eşliğinde cerrahi enstrümanlar yerleştirilerek yemek borusu çıkarılabilmekte, mide bir tüp (yemek borusu) haline getirilerek göğüs kafesi ya da boyunda yemek borusuna özel zımbalarla birleştirilmektedir. Kapalı yemek borusu ameliyatı bilgi, cerrahi birikim ve deneyim gerektiren ameliyatlardır ve ülkemizde de sayılı merkezlerde yapılmaktadır. İlimizde de Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı'nda ilk kez tarafımızdan bu yöntemle ameliyatlar yapılmıştır. Ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz 2 hastamızın 6 aylık ve 1 yıllık kontrollerinin ardından hastalarımızla yemekte bir araya gelip hep beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.

Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi
Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi
Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi
Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi

Mide Kanseri, Üniversite, Türkiye, Sivas, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi - Son Dakika


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