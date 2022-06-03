Sivas'ta ilkokul öğrenci korosundan ilahi ve kahramanlık türküleri konseri - Son Dakika
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Sivas'ta ilkokul öğrenci korosundan ilahi ve kahramanlık türküleri konseri

03.06.2022 11:18
Sivas'ta ilkokul öğrenci korosundan ilahi ve kahramanlık türküleri konseri

Sivas'ta düzenlenen konserde ilkokul öğrencilerinden oluşan koro, ilahi ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Sivas'ta düzenlenen konserde ilkokul öğrencilerinden oluşan koro, ilahi ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Temel Eğitimde On Bin Okul Projesi" kapsamında konser programı düzenlendi.

Konserde Yavuz Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan koro, ney eşliğinde ilahi ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Manevi değerlere sahip bir neslin oluşturduğu bu tabloyu görmek bizi çok mutlu etti. Bu çocukların yetişmesinde en büyük rolü üstlenen ailelerini kutluyor, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

Okulun müdürü Süleyman Öcalan da "Ney eşliğinde okuduğunuz ilahilerle bizlere maneviyatı yaşattınız. Emeklerinden dolayı sınıf öğretmenimiz Salih Temiztürk'ü kutluyor, sizleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta ilkokul öğrenci korosundan ilahi ve kahramanlık türküleri konseri - Son Dakika


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