Sivas'ta ilkokul öğrencileri müzik dinletisi sundu - Son Dakika
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Sivas'ta ilkokul öğrencileri müzik dinletisi sundu

16.06.2022 11:18
Sivas'ta ilkokul öğrencileri müzik dinletisi sundu

Sivas'ta ilkokul öğrencileri "sesin rengi" adlı müzik dinletisi sundu.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri "sesin rengi" adlı müzik dinletisi sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Şeyh Şamil, Vakıfbank ve Kurtlapa ilkokulu öğrencileri sahne aldı.

Her okulun ayrı ayrı oluşturduğu koro, müzik öğretmeni şef Gökhan Çınar yönetiminde şarkı ve türküler seslendirdi.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı saz kurslarını da başarıyla bitiren öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dinleti, Kurtlapa İlkokulu'nda özel eğitim gören Fatma Nur Şahin'in öğretmeni eşliğinde okuduğu türküyle sona erdi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal, Çınar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Ayrıca, konser öncesi merkezin girişinde Kurtlapa ve Şeyh Şamil ilkokullarının açtığı "canlıya şiddet" ve "çevre kirliliği" konulu sergiler gezildi.

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Kaynak: AA

Şeyh Şamil, Kurtlapa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta ilkokul öğrencileri müzik dinletisi sundu - Son Dakika

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