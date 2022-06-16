Ayrıca, konser öncesi merkezin girişinde Kurtlapa ve Şeyh Şamil ilkokullarının açtığı "canlıya şiddet" ve "çevre kirliliği" konulu sergiler gezildi.

Kaynak: AA

Şeyh Şamil, Kurtlapa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta ilkokul öğrencileri müzik dinletisi sundu - Son Dakika

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