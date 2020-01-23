Sivas'ta iller arası judo maçları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas'ta iller arası judo maçları yapıldı - Son Dakika Spor

Sivas'ta iller arası judo maçları yapıldı

6 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "İç Anadolu Bölge Judo Şampiyonası" müsabakaları yapıldı.

Sivas'ta iller arası judo maçları yapıldı, System.String[]

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "İç Anadolu Bölge Judo Şampiyonası" müsabakaları yapıldı.


4 Eylül Spor Salonunda yapılan judo müsabakalarına 11 ilden 275 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular rakipleriyle minderde mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.


Yapılan müsabakalara Konya, Ordu, Kahramanmaraş, Van, Çankırı, Tokat, Batman, Amasya, Kırşehir, Karaman ve Batman illerinden judocular katıldı.


Maçlara katılan Sivas judo takımları derece yapmayı başardı. Müsabakalar sonucu Sivas judocuları takım halinde, minik erkeklerde birinci, minik bayanlarda üçüncü, yıldız erkeklerde ikinci ve yıldız bayanlarda ikinci olarak 4 kupa kazandılar.


Şampiyona sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ, Sivas Judo Antrenörlerinden Hakan Cebeci, hakemler ve veliler takdim etti. - SİVAS

İç Anadolu, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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