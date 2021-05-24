Sivas'ta inşaat alanında devrilen kule vinç hasara yol açtı - Son Dakika

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, vincin kol kısmı inşaatın çatısına düşerek hasara yol açtı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti