SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI

02.05.2022 21:12

SİVAS'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısındaki yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan binanın bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI
SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI

YORUMLAR
500
Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı Boş apartmanın çatısı yandı, alevler geceyi aydınlattı Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı! Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 21:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: SİVAS'TA İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement