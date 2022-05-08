Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yeri inşaatı ile bahçeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneykaya beldesinde bir kantar inşaatından hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, İ.A. (24) ve S.Y'nin (44), söz konusu inşaattan 6 bin lira değerinde 50 teleskop demir direği çalarak il merkezinde bir iş yerine sattığını tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin, Buğdayören köyündeki bir bahçeden de 5 bin lira değerinde pancar sökme aleti ile profil boru çaldıkları da belirlendi.

Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.