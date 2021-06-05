Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Çatır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnşaat işçisi Murat Çatır (49), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesi yanında yapımı devam eden yeni hastane binası inşaatında çalışırken kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü.

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