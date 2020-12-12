Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye para cezası yazıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye para cezası yazıldığı iddiasına yalanlama

12.12.2020 20:47
Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye para cezası yazıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden para cezası uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden para cezası uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde H.Ç'nin, Yukarı Tekke Mezarlığı kayalık alanında intihara teşebbüs ettiği ve polis ekiplerince ikna edilerek güvenli şekilde bulunduğu yerden alındığı belirtildi.

Açıklamada, H.Ç'nin aracıyla kaza yaptığı ve bu kazadan dolayı 80 bin lira civarında borcunun bulunduğu, ödeyecek durumu olmadığı ve çaresizlikten dolayı intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı. Yasal prosedür gereği H.Ç'nin doktor raporu ve ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla salıverildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İntihar girişiminde bulunan ve insanın en değerli varlığı olan yaşama hakkını, kendi eliyle sonlandıracak kadar çaresiz duruma düşen bir vatandaşımızı, ikna ederek vazgeçirdikten sonra ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden, para cezası uygulamak insani olmayacağı gibi, teşkilatımızın varlık nedeni ve misyonuna da uygun değildir. Ayrıca kolluk olarak, pandemi kurallarına aykırılıkları bir tutanakla tespit etmenin dışında yetkimiz bulunmamakta, bu yetki yasa gereği sadece Valilik makamınca kullanılmaktadır."

Hıfzıssıhha Kurulu, Para Cezası, İntihar, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta intihar girişiminde bulunan kişiye para cezası yazıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika


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