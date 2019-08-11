Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

58 dakika önce

SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı, System.String[]
SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde oturan Kerim Mengüç'e ait kurbanlık inek, bağlandığı ipi kopardı. Kaçan hayvan yaklaşık 45 dakika boyunca sahibi tarafından kovalandı. Kent meydanına kadar gelen inek, daha sonra İstasyon Caddesi'nde vatandaşların arasına girdi. Caddede ineği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bazıları ise kendilerine doğru gelen hayvandan korkarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir süre cadde üzerinde dolaşan inek, vatandaşların da yardımıyla polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin sahibine teslim ettiği kurbanlık inek, kamyona yüklenerek götürüldü.


Yenişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır
Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Havasız kalan kurbanlık, telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]