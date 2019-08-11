Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı
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SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir
Mahallesi'nde oturan Kerim Mengüç'e ait kurbanlık inek, bağlandığı ipi kopardı. Kaçan hayvan yaklaşık 45 dakika boyunca sahibi tarafından kovalandı. Kent meydanına kadar gelen inek, daha sonra İstasyon Caddesi'nde vatandaşların arasına girdi. Caddede ineği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bazıları ise kendilerine doğru gelen hayvandan korkarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir süre cadde üzerinde dolaşan inek, vatandaşların da yardımıyla polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis
ekiplerinin sahibine teslim ettiği kurbanlık inek, kamyona yüklenerek götürüldü.
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