Son Dakika Haberleri: Sivas'ta İş Başvurusu İçin Geceden Kuyruk Oluşturdular

Sivas'ta İş Başvurusu İçin Geceden Kuyruk Oluşturdular

57 dakika önce

SİVAS'ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1000 kişinin istihdam edileceği haberi üzerine iş başvurusu yapmak için gelen vatandaşlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas'ta İş Başvurusu İçin Geceden Kuyruk Oluşturdular, System.String[]
SİVAS'ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1000 kişinin istihdam edileceği haberi üzerine iş başvurusu yapmak için gelen vatandaşlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR İl Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurumları arasında imzalanan protokolle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde toplam 1000 kişi istihdam edilecek. Kura ile belirlenecek programın başvuruları için gelen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü önünde ve merdivenlerde uzun kuyruklar oluştu. 4 gün sürecek olan başvuru sürecinin ardından 23 Ocak'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilerek, kamu kurumlarında işbaşı yapacak kişiler belirlenecek. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

İŞKUR, Sivas, Ekonomi
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