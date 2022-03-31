Sivas'ta iş insanı kendisinden iş isteyen kişi tarafından silahla yaralandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında kritik zirve! İşte görüşmeye damga vuran konu

Erbakan polemiği büyüyor! Erdoğan'ın "Haddine mi senin" çıkışına Karamollaoğlu'ndan yanıt

'Tuvalet şakası' sonrası intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

Suriyeli gençten "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Ümit Özdağ'a tek kelimelik yanıt

ABD'den petrol fiyatlarını alt üst edecek hamle! Tarihi kararı Başkan Biden duyurdu

Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı tedavi altına alındı.

Kardeşler Mahallesi'ndeki evine aracıyla giden iş insanı A.D'nin otomobilinin önünü kesen E.E. (28) iddiaya göre kendisine iş vermeyen A.D. ile tartışmaya başladı.

E.E. bu sırada üzerinde bulunan tabancayla A.D'yi ateş ederek bacağından ve kolundan yaraladı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.D, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

E.E. ile olay sırasında yanında bulunan amcasının oğlu Y.E. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.