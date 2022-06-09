İş insanları atıl vaziyetteki okulun tadilatını yaptırdı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup iş insanı, bir köydeki atıl vaziyette bulunan okul binasının tadilatını yaptırdı.

İş insanı Süleyman Polat, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllardır atıl olan Abdallı köyündeki okulun onarımı için hayırsever iş insanlarından destek istedi.

Polat'ın öncülüğünde toplanan paralarla okulun tadilatı yapılırken, bahçesinde ise ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Süleyman Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı köy okullarının yeniden eğitime açılmasına yönelik çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Bu nedenle yaklaşık 120 bin lira harcayarak atıl vaziyetteki okulun tadilatını gerçekleştirdiklerini belirten Polat, "Köy okulumuzun kapanmasıyla okul binamız atıl hale gelmişti. Biz buraya tadilat yapmaya karar verdik. Az çok demeden, herkes yardım etti ve burayı bu hale getirdik." dedi.

Okul çevresine 200 adet çam fidanı diktiklerini de aktaran Polat, "Okulumuzun yolu yok maalesef. Köyümüzde 8-10 öğrenci var. Köy okulları açıldığı takdirde burasının yeniden okul olarak kullanılmasını istiyoruz. Köy okulumuz açılmadığı takdirde ise burayı köy konağı olarak cenazelerde, düğünlerde çok amaçlı olarak kullanacağız inşallah." diye konuştu.

Polat, okul binasının onarılmasına katkı sağlayan iş insanları Abdurrahman Kardemir ve Fikret Karakuş'a teşekkür etti.