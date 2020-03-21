Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü
6 saat önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kangal Termik Santralinde meydana gelen olayda, taşeron firmanın temizlik çalışanı Tamer Avunduk, iş sahasında Z.T'nin (23) kullandığı iş makinasının altında kaldı.
Ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Avunduk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Son Dakika Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı