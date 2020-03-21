Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kangal Termik Santralinde meydana gelen olayda, taşeron firmanın temizlik çalışanı Tamer Avunduk, iş sahasında Z.T'nin (23) kullandığı iş makinasının altında kaldı.

Ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Avunduk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:12 Kaynak: AA

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