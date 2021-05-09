Sivas'ta iş makinesinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu delindi - Son Dakika

Sivas'ta bir iş makinesinin boş arazide çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu zarar gördü.

Özel bir firmaya ait iş makinesi, Eğriköprü Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan boş bir arazide dolgu toprağı düzenleme çalışması yaptığı sırada araziden geçen doğalgaz borusu delindi.

Delinen borudan gaz sızmaya başlayınca bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Sızıntı, çevrede önlem alan doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.