Sivas'ta iş yerinde okey oynayarak salgın tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 14 bin 85 lira ceza kesildi - Son Dakika

Sivas'ta, iş yerinde okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 7 kişi ile iş yeri sorumlusuna 14 bin 85 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

Polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.