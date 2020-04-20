Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira yardım - Son Dakika
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Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira yardım

6 saat önce

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira yardım, System.String[]
SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sivas'ta koronavirüs önlemleri kapsamında genelge ile kapatılan iş yerlerine ve çalışanlarına Sivas Belediyesi'nden destek geldi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Nazım Yiğit ve Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda nakdi yardım hakkında bilgiler verildi.

Türkiye'de milletle beraber el birliği ile virüsle mücadelenin sürdüğünü söyleyen Başkan Bilgin, "Sürecin başladığı günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın talimatlarıyla bizler de ilde Valimizin öncülüğündeki Pandemi Kurulu doğrultusunda ilimizde gerekli önlem ve tedbirleri aldık. Allah çok şükür Sivas iyi bir noktadadır. İnşallah sağlıklı bir şekilde, daha da birlik ve beraberliğimizi artırarak, millet olmanın gerektirdiği önemi anlayarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'ESNAFA 1000 LİRA YARDIM'

Sivas Belediyesi olarak genelge kapsamında iş yerleri zorunlu kapatılan esnafa yardım yapacaklarını söyleyen Başkan Bilgin, "Genelge kapsamında iş yerleri kapatılan kahveciler, kıraathane, çay ocakları, internet kafeler, pazarlarda sebze meyve dışında pazar açan esnafımız, tuhafiyecilerimiz, servis şoförlerimiz, kapanan lokantalarımız ile berber ve kuaförlere yönelik belediye meclisimizden bugün alacağımız karar doğrultusunda 1000'er lira nakdi yardımda bulunacağız. Buradaki amacımız, bu günler gelip geçecek ve bizler devlet ve millet olarak bu süreçten güçlü olarak çıkacağız. Bugün dünya geneline baktığımız zaman adı büyük olan devletlerin çöktüğünü ama Allah'a şükürler olsun devletimiz dünyada gıpta ile izlenen bir ülke olduğumuzu gördük ve 'iyi ki biz Türk vatandaşıyız' dedik" diye konuştu.

'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK'

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise esnafa verilen destekten dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Bu süreçte kapanan iş yerlerine yönelik başlatılan kampanyanın tüm esnaf camiamızı kapsaması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Başkanımızın vereceği bu 1000 lira ile esnafımız şu zor günleri iyi geçirecektir. Bu çok önemli bir destek" dedi.


- Sivas
Hilmi Bilgin, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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