Sivas'ta iş yerlerinin kapanış saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gıda ve ilaç satışı yapan yerler hariç olmak üzere, diğer tüm esnaf ve işletmelerin kapanış saatleri 19.00 olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu gıda ve ilaç satışı yapan yerler hariç diğer tüm esnaf ve işletmelerin kapanış saatlerini 19.00 olarak kararlaştırdı.

Kapatma saatinden itibaren her ne sebeple olursa olsun bu iş yerlerinde sohbet etmek, misafir kabul etmek gibi sebeplerle bulunmak yasaklandı.

Sivas'ta kuyumcular salı ve cumartesi günleri açık olacak

Bu arada kentte kuyumcuların sadece salı ve cumartesi günleri açık olacağı bildirildi.



Valilik açıklamasında, Sivas Kuyumcular Derneğinin aldığı kararla kuyumculuk sektöründe yer alan esnafların ticari faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatıldı.

Vatandaşlar ve sektör esnaflarının isteği üzerine kuyumcuların salı ve cumartesi günleri 09.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyetlerine izin verildiği belirtilen açıklamada, koronavirüsün metal yüzeylerde uzun süre kaldığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, kuyumculara gelen müşterilerin ürünlere temasına sadece koruyucu eldivenle müsaade edileceği, maske ve eldiveni bulunmayan müşterilerin iş yerine alınmasına izin verilmeyeceğine dikkati çekildi.