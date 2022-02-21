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Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

21.02.2022 18:42

Son dakika habere göre Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

A.K. (28) yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servisi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde C.Ç. (47) idaresindeki 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile serviste bulunan A.Ç. (46), E.K. (37), M.B. (37), M.K. (46), F.K. (27), F.Ö. (28), T.A. (49), S.O. (40), S.U. (35), A.A. (29) ve M.E. (43) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.Ç. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI AVCILAR'DA İNŞAAT İSKELESİ EĞİLDİ İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

İtfaiye, Sivas, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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