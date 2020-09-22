Sivas'ın Gemerek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı kamyonet, Sivas- Kayseri kara yolunun Gemerek girişinde devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan inşaat işçileri Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30) ve Mehmet Kıyvat (31) yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı - SİVAS - Son Dakika