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Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 ağır yaralı

1 saat önce

Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 ağır yaralıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bir enerji firması adına çalışan taşeron işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bir enerji firması adına çalışan taşeron işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 5 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Malatya karayolu Gürün ilçesi girişine 2 kilo metre kala bulunan Bağarsıkdere mevkisinde meydana geldi. Kazada Gürün istikametine gitmekte olan S.K.yönetiminde ki 61 AC 445 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza araç sürücüsünün yola çıkmayı başarıp yardım istemesi ile fark edildi. Araçta bulunan sürücü ile birlikte B.Y.ve İ.E.ağır yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile güçlüklü çıkartıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 ağır yaralı

Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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