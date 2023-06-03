Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada

Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada

03.06.2023 12:11

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıya sundurma yapmak için çıktığı sırada düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıdan düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Divriği Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önüne sundurma yapmak için çatıya çıkan Abdullah Uçar, çatıdaki sacları monte ederken rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.

Sitedeki çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uçar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu
16:01 Yok artık Erol Bulut! İngiltere Championship ekibinin yeni teknik direktörü oldu
15:53 Mabel Matiz, İç Çamaşırıyla Verdiği Pozla Gündemde
15:46 Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var
15:22 Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ederken, muhalefet sıraları ne ayağa kalktı ne de alkışladı
15:16 TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne alkışladı, ne de ayağa kalktı
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti
15:07 Ekonomide dümene geçmesi beklenen Mehmet Şimşek, "Müthiş Türk kızı"nı da Merkez Bankası Başkanı yapmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 16:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement