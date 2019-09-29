Sivas'ta, işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Belediyesi iş birliği ile işitme engelli ailelerin çocuklarına yönelik olarak başlatılan ve Türkiye'de bir ilk olan eğitim desteği devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte engelli ailelerin çocuklarına üniversite yüksek lisans öğrencileri yardımcı olmaya başladı.

Ailesi işitme engelli, olup kendileri işitme engelli olmayan çocuklar okuldan eve geldiklerinde ders çalışma ve ödevlerini yapma konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sorunu çözmek amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında Cumartesi günleri üniversite bünyesinde yüksek lisans yapan öğrenciler, çocukların derslerine ve ödevlerine yardımcı olmaya başladı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Muzaffer Sarısözen Dersliğinde işitme engelli ailelerin 17 çocuğu ders görmeye başladı. Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı, öğrencileri ilk ders gününde ziyaret etti. İlk ders gününde çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Engelli ailelerimizin çocuklarının ev ödevlerine destek olmak amacıyla bir kurs başlattık. İnşallah burada işitme engelli ailelerimizin öğrencileri üniversitedeki hocalarımızın eşliğinde ev ödevlerini yaparak eğitim öğretim hayatlarına destek amaçlı devam edecekler. Bu projeyi başlatan ve öncülük eden herkese teşekkür ediyorum dedi.

'BU KONUDA TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Projeyi başlatan ve Sivas'ta 'engellilerin dedesi' olarak bilinen CENGEL Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı ise, Biz bu konuda Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. İşitme engelli ailenin işiten ve konuşan çocuklarının derslerine yardımcı olmak amacıyla Türkiye'de biz kurs düzenliyoruz. Geçen yıllarda çok olumlu dönüşler aldık. Anne ve babaları işitme engelli olduğundan dolayı akşamları eve gelen çocuklara derslerinde yardım edemiyorlar. Biz bundan hareketle belediyemiz ve üniversitemizin öncülüğünde çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu çocuklara normalde ingilizce olarak Children Of Deaf Adults (CODA) diyolardı. Ben Türk Dil Kurumu'na da üye olduğum için bu çocuklara 'rehbercik' karşılığını buldum. Bunları 'rehbercik' olarak Türkçe Sözlüğe kaydettirdim. Bu rehberciklere bir nebze olsun yardımımız oluyorsa çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

'AKŞAMLARI DERS YAPMAMIZ ZOR OLUYORDU'

Anne ve babası işitme engelli olan Sudenaz Yıldız (10), verilen ödev desteğinin okulda eğitimine katkı sağladığını belirterek, Bu kurs benim için ve arkadaşlarım için büyük katkı sağlıyor. Gün içerisinde burada ödevlerimizi yapıyoruz. Farklı etkinlikler de yapıyoruz dedi. Sudenaz'ın babası Uğur Yıldız ise, İşitme engelli olmak çok zor. Bizim akşamları ders yapmamız zor oluyordu. Bu kurs duymayanların kulağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.