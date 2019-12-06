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Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında kültür mantarı üretim tesisi inşaatında çalışan Nadir Çınar (54), elektrik tesisatı döşediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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