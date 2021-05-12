Sivas'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Eğitim-Bir-Sen, İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Zara temsilcilikleri tarafından düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy Cami avlusunda toplanan bir grup, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Zara Temsilcisi Şükrü Günay, burada yaptığı açıklamada, İsrail'i kınadı.

Zara Müftüsü Burhan Al, dünya üzerinde yapılan zulümlerin son bulması için dua etti.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde toplananlar adına basın bildirisini okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Adem Şahin, İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisine devam ettiğini söyledi.

Filistin'de, Kudüs'te Müslümanlara karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya devam edeceklerini belirten Şahin, "Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir, Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir." dedi.

Dua edilmesiyle sona eren programa TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.