Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı - Son Dakika

Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı
16.11.2020 14:17
Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.
Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin Ocak- Eylül dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.
Verilere göre 2020'nin ilk 9 ayında Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 8 bin 187 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı ise 2 bin 340 olarak kayıtlara geçti.
Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 221 bin 915 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 421 bin 651'inin ödeneği hak ettiği açıklandı. - SİVAS
Son Dakika Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu "En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu