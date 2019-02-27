Son Dakika Haberleri: Sivas'ta İstihdam Edilecek İşçiler İçin Kura Çekimi Yapıldı

Sivas'ta İstihdam Edilecek İşçiler İçin Kura Çekimi Yapıldı

1 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde daimi statüde istihdam edilecek 104 işçinin belirlenmesi için kura çekildi.

Sivas'ta İstihdam Edilecek İşçiler İçin Kura Çekimi Yapıldı, System.String[]
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde daimi statüde istihdam edilecek 104 işçinin belirlenmesi için kura çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 12 iş kolunda çalıştırılacak 104 işçi için 4 Eylül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve şube müdürleri, çektikleri kurayla ilk isimleri belirledi. Daha sonra 104 asil ve 104 yedeğin isimleri belirlendi.

Kurada isimleri çıkan kişilerin, mülakatın ardından işbaşı yapacağı öğrenildi.

İşçiler, temizlik, güvenlik, ısıtma, aşçı, otobüs şoförü ve cankurtaran gibi farklı iş kollarında istihdam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: AA

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