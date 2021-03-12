Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinliği - Son Dakika

Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinliği

12.03.2021 16:53
Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinliği, System.String[]

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Sivas'ta etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Sivas'ta etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programda, Mehmet Akif Ersoy'u her yönüyle öne çıkaran ve İstiklal Marşı'nın kaleme alındığı milli mücadele yıllarını anlatan resim sergi açıldı.

Sergi açılışının ardından "Safahat Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması ve Safahat Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren, merkez ve ilçelerdeki okullardan gelen öğrenciler, Vali Salih Ayhan ve il protokolü tarafından ödüllendirildi.

Protokol konuşmalarının ardından, Halis Gülle Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Yolunda" tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda İstiklal Marşı'nın yazılma süreci anlatıldı.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile diğer yetkililer katıldı.

Anma programı kapsamında, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ve vatan uğruna şehadete eren şehitler için Osmanpaşa Camii'nde mevlit okutuldu. Programda görme ve bedensel engelli vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinliği - Son Dakika


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