Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

E.Y. özel araçla, A.P. de helikopter ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün eşi A.P. (69) ve diğer torunu E.Y. (17) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü ile torunu F.P (16), kaza yerinde hayatını kaybetti.

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