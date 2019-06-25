Son Dakika Haberleri: Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu
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Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu

17 dakika önce

Sivas'ta, bir evin duvarı ile bir okulun bahçesine giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalandı.

Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu, System.String[]
Sivas'ta, bir evin duvarı ile bir okulun bahçesine giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalandı.
Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bir evin duvarındaki boşluğa giren yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Aparatla yakalanan yılan çuvala konularak doğal ortamına bırakıldı.
İtfaiye ekipleri Şeyhşamil Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde yılan olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Okulun bahçesindeki yılan özel aparatla yakalandıktan sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:29 Kaynak: AA
İtfaiye, Sivas, Güncel
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