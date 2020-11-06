Sivas'ta, İzmir depreminin sembolü 3 yaşındaki Elif ve Ayda adına fidan dikildi - Son Dakika

Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor Projesi" kapsamında, İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin adına fidan dikildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla 1 yıl önce başlatılan "İki Fidan Birlikte Büyüyor Projesi" kapsamında Tavra Deresi mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif ile 91 saat sonra kurtarılan Ayda adına da fidan dikildi.

Etkinliğe katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, proje çerçevesinde kentte her doğan bebek adına fidanların toprakla buluşturulduğunu, bebeklerin isminin fidan dikilen bölgedeki tabelalara yazıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Sivas'ın yiğido bebekleri, büyüdükleri zaman Sivas'ın yeşil doğasını bilinçle ve hassasiyetle sahiplenecek. Her doğan bebeğimiz için fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz. Bugün toprağa atılan tohumlar 10 yıl sonra büyüyecek, anlamlı hale gelecek. Bu bölgeden geçen ailelerimiz ve adına fidan diktiğimiz çocuklarımız, o fidanların büyüdüğünü gördüğünde daha çok sahiplenme bilincine hakim olacak. Yine 10 yıl içerisinde 80 bin çocuğumuz dünyaya gelecek. Sürdürülebilir bu proje ile Sivas'ın arazileri yemyeşil olacak."

Etkinlikte, İzmir depreminde mucizevi bir şekilde hayata tutunarak Türkiye'nin sembolü haline gelen minik Elif ve Ayda'yı da unutmadıklarını aktaran Ayhan, "Elif ve Ayda, İzmir depreminde mucizenin, inanmışlığın ve mücadelenin adı oldu. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra da bereketli topraklarımızda bebeklerimiz için fidanlar toprakla buluşturulacak." dedi.

Ayhan, konuşmasının ardından Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile depremzede minikler Elif ve Ayda'nın adının verildiği iki fidanı toprakla buluşturdu.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ise geçen sene başlatılan projeyle Tavra Deresi bölgesindeki 20 dekar alana bugüne kadar doğan 6 bin bebek için fidan dikildiğini aktardı.