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ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI

17.02.2022 13:37

SİVAS'ta arazide aç ve bakıma muhtaç bulunan pitbull cinsi köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

SİVAS'ta arazide aç ve bakıma muhtaç bulunan pitbull cinsi köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı. Mama ile beslenerek bakımı yapılan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında yol kontrol uygulaması yaparken, yol kenarında sahibi tarafından terk edildiği sanılan aç ve bakıma muhtaç pitbull cinsi köpeği fark etti. Durum Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bildirildi. Soğuk havadan da etkilenen köpekle yakından ilgilenen ekipler, mama ile besleyip bakımını yaptı. Köpek, daha sonra Sivas Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI
ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI

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Jandarma, Köpek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARAZİYE TERK EDİLEN PİTBULLA JANDARMA SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
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