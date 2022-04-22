Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

22.04.2022 12:14
Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Sivas'ta jandarma ekipleri, bir köydeki okulda düzenledikleri programla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sivas'ta jandarma ekipleri, bir köydeki okulda düzenledikleri programla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yıldızeli ilçesindeki Yukarıçakmak İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Ekipler, boyama kitabı, çocuk dergisi, balon ve bayrak dağıttıkları öğrencilerle oyun oynadı, jandarma bünyesinde görev yapan bir köpek gösteri sundu.

Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

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23 Nisan, Jandarma, Çocuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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