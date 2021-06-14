Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
14.06.2021 16:30
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandıSivas'ta Jandarma ekiplerinin yapılan ' Türkiye Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi.
Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı
Sivas'ta Jandarma ekiplerinin yapılan ' Türkiye Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Saat 00.00 ila 18.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 3 bin 978 şahıs ve bin 553 araç sorgulanmış yapılan sorgularda çeşitli suçlardan toplam 14 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem ve idari işlem uygulandı. Öte yandan yapılan trafik uygulamasında bir araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. - SİVAS
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