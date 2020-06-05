Sivas'ta jandarma ekiplerinden kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 65 şişe gümrük kaçağı içki, 220 gram esrar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında Gürün ilçesinde 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, Kangal ilçesinde 1 suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve il merkezinde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet olmak üzere 8 olaya müdahale etti.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şişe gümrük kaçağı içki, 220 gram esrar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi hakkında işlem yapıldı.